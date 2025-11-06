Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Softverski Inženjer naknada in Greater London Area u Tata Consultancy Services kreće se od £46.5K year za C2 do £74.9K year za C4. Medijan year paketa naknade in Greater London Area ukupno iznosi £48K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Početni nivo ) £ -- £ -- £ -- £ -- C1 Assistant Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- C2 IT Analyst £46.5K £46.5K £0 £0 C3A Assistant Consultant £54K £54K £0 £1.5 Prikaži 4 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( GBP ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Tata Consultancy Services ?

