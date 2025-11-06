Softverski Inženjer naknada in Greater Toronto Area u Tata Consultancy Services kreće se od CA$84.2K year za C1 do CA$112K year za C5. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$96.6K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv