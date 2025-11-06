Softverski Inženjer naknada in Greater Sydney u Tata Consultancy Services ukupno iznosi A$88.2K year za C2. Medijan year paketa naknade in Greater Sydney ukupno iznosi A$120K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
C1Y
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
