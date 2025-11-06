Imenik tvrtki
Tata Consultancy Services
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Hyderabad Area

Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plaće u Greater Hyderabad Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Hyderabad Area u Tata Consultancy Services kreće se od ₹398K year za C1Y do ₹1.48M year za C5. Medijan year paketa naknade in Greater Hyderabad Area ukupno iznosi ₹443K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Početni nivo)
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
Assistant Engineer
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
IT Analyst
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
Assistant Consultant
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila.

Uključeni nazivi

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Sistemski inženjer

Web developer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Tata Consultancy Services in Greater Hyderabad Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,107,181. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Consultancy Services za ulogu Softverski Inženjer in Greater Hyderabad Area je ₹495,379.

