Softverski Inženjer naknada in Cincinnati Area u Tata Consultancy Services kreće se od $63.3K year za C1 do $63.8K year za C4. Medijan year paketa naknade in Cincinnati Area ukupno iznosi $75K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$63.3K
$62.3K
$0
$1K
C2
$74.1K
$73.3K
$0
$833
C3A
$102K
$96.5K
$0
$5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
