  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Chile

Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plaće u Chile

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Chile u Tata Consultancy Services ukupno iznosi CLP 35.42M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Ukupno godišnje
CLP 35.42M
Razina
C3A
Osnovna plaća
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tata Consultancy Services?
Najnoviji podnesci plata
U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Sistemski inženjer

Web developer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Tata Consultancy Services in Chile ima godišnju ukupnu naknadu od CLP 56,497,620. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Consultancy Services za ulogu Softverski Inženjer in Chile je CLP 35,417,335.

