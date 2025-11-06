Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plaće u Australia

Softverski Inženjer naknada in Australia u Tata Consultancy Services kreće se od A$88.2K year za C2 do A$124K year za C3B. Medijan year paketa naknade in Australia ukupno iznosi A$118K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Početni nivo ) A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- C1 Assistant Engineer A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- C2 IT Analyst A$88.2K A$88.2K A$0 A$0 C3A Assistant Consultant A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- Prikaži 4 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Tata Consultancy Services ?

