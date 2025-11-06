Imenik tvrtki
Tata Consultancy Services
  • Plaće
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plaće

  • Greater Dallas Area

Tata Consultancy Services Menadžer Programa Plaće u Greater Dallas Area

Menadžer Programa naknada in Greater Dallas Area u Tata Consultancy Services ukupno iznosi $135K year za C4. Medijan year paketa naknade in Greater Dallas Area ukupno iznosi $135K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
C1
Assistant Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Tata Consultancy Services in Greater Dallas Area ima godišnju ukupnu naknadu od $225,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Consultancy Services za ulogu Menadžer Programa in Greater Dallas Area je $135,000.

