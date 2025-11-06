Imenik tvrtki
Tata Consultancy Services
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

  • New York City Area

Tata Consultancy Services Dizajner Proizvoda Plaće u New York City Area

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in New York City Area u Tata Consultancy Services ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Ukupno godišnje
$120K
Razina
C4
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

UX dizajner

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Tata Consultancy Services in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $200,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Consultancy Services za ulogu Dizajner Proizvoda in New York City Area je $120,000.

