Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Elektrotehničar Plaće

Prosječna Elektrotehničar ukupna naknada in India u Tata Consultancy Services kreće se od ₹511K do ₹729K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹586K - ₹686K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹511K₹586K₹686K₹729K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Elektrotehničar u Tata Consultancy Services in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹729,226. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Consultancy Services za ulogu Elektrotehničar in India je ₹511,081.

