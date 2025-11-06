Poslovni Analitičar naknada in United States u Tata Consultancy Services kreće se od $116K year za C2 do $108K year za C3A. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $127K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$116K
$111K
$0
$5.1K
C3A
$108K
$103K
$0
$5.2K
C3B
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)