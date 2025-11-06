Tata Consultancy Services Poslovni Analitičar Plaće u Canada

Poslovni Analitičar naknada in Canada u Tata Consultancy Services kreće se od CA$92K year za C2 do CA$114K year za C3B. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$96.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus C1 Assistant Analyst CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 Analyst CA$92K CA$89.4K CA$0 CA$2.5K C3A Assistant Consultant CA$102K CA$101K CA$0 CA$1.7K C3B Associate Consultant CA$114K CA$114K CA$0 CA$0 Prikaži 2 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Tata Consultancy Services ?

