Poslovni Analitičar naknada in Canada u Tata Consultancy Services kreće se od CA$92K year za C2 do CA$114K year za C3B. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$96.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$92K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)