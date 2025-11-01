Imenik tvrtki
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Poslovne Operacije Plaće

Prosječna Poslovne Operacije ukupna naknada u Tata Consultancy Services kreće se od SGD 94.6K do SGD 134K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tata Consultancy Services. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tata Consultancy Services, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovne Operacije u Tata Consultancy Services ima godišnju ukupnu naknadu od SGD 134,344. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tata Consultancy Services za ulogu Poslovne Operacije je SGD 94,625.

