Tango Softverski Inženjer Plaće u Warsaw Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area u Tango ukupno iznosi PLN 346K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tango. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 346K
Razina
Senior
Osnovna plaća
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tango, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Tango in Warsaw Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 463,932. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tango za ulogu Softverski Inženjer in Warsaw Metropolitan Area je PLN 313,940.

