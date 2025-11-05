Imenik tvrtki
Syntax Softverski Inženjer Plaće u Greater Montreal

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Montreal u Syntax ukupno iznosi CA$80.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Syntax. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$80.3K
Razina
3
Osnovna plaća
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Syntax in Greater Montreal ima godišnju ukupnu naknadu od CA$199,057. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Syntax za ulogu Softverski Inženjer in Greater Montreal je CA$116,670.

