SymphonyAI Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u SymphonyAI ukupno iznosi ₹3M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SymphonyAI. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
SymphonyAI
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3M
Razina
L3
Osnovna plaća
₹3M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SymphonyAI in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹10,575,484. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SymphonyAI za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹2,783,298.

