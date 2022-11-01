Direktorij Tvrtki
Syfe Plaće

Raspon plaća Syfe je od $35,914 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $79,744 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Syfe. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

Softverski inženjer
Median $35.9K
Dizajner proizvoda
$79.7K
Voditelj projekta
$52.9K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Syfe je Dizajner proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $79,744. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Syfe je $52,925.

Ostali resursi