Sycamore Partners Plaće

Raspon plaća Sycamore Partners je od $30,576 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $145,725 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Sycamore Partners. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Poslovne operacije
$55.9K
Poslovni analitičar
$105K
Korisnička služba
$30.6K

Analitičar podataka
$111K
Softverski inženjer
$146K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Sycamore Partners je Softverski inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $145,725. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Sycamore Partners je $104,860.

