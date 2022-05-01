Direktorij Tvrtki
Swvl Plaće

Raspon plaća Swvl je od $6,139 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $138,153 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Swvl. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Računovođa
$6.1K
Voditelj proizvoda
$108K
Voditelj projekta
$12.1K

Softverski inženjer
$19.3K
Voditelj softverskog inženjerstva
$138K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Swvl je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $138,153. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Swvl je $19,296.

