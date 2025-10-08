Full-Stack Softverski Inženjer naknada in Switzerland u Swisscom ukupno iznosi CHF 124K year za Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Switzerland ukupno iznosi CHF 114K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swisscom. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***