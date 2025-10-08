Imenik tvrtki
Swisscom
Swisscom DevOps Inženjer Plaće u Netherlands

DevOps Inženjer naknada in Netherlands u Swisscom kreće se od €56.5K year za Software Engineer do €79.8K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Netherlands ukupno iznosi €63.8K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swisscom. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za DevOps Inženjer u Swisscom in Netherlands ima godišnju ukupnu naknadu od €89,577. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swisscom za ulogu DevOps Inženjer in Netherlands je €58,929.

