Swisscom
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • DevOps Inženjer

  • Greater Zurich Area

Swisscom DevOps Inženjer Plaće u Greater Zurich Area

DevOps Inženjer naknada in Greater Zurich Area u Swisscom kreće se od CHF 124K year za Software Engineer do CHF 159K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Zurich Area ukupno iznosi CHF 133K. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Koji su karijerni nivoi u Swisscom?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za DevOps Inženjer u Swisscom in Greater Zurich Area ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 166,043. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swisscom za ulogu DevOps Inženjer in Greater Zurich Area je CHF 136,460.

