Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Switzerland u Swiss Re ukupno iznosi CHF 160K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiss Re. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 160K
Razina
Senior Product Manager
Osnovna plaća
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 18.2K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiss Re?

CHF 134K

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Swiss Re in Switzerland ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 361,157. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swiss Re za ulogu Menadžer Proizvoda in Switzerland je CHF 159,539.

