Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in Switzerland u Swiss Re ukupno iznosi CHF 124K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiss Re. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 124K
Razina
Senior
Osnovna plaća
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 16.8K
Godine u tvrtki
8 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiss Re?

CHF 134K

ČPP

The highest paying salary package reported for a Poslovni Analitičar at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 142,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Poslovni Analitičar role in Switzerland is CHF 124,110.

