Imenik tvrtki
Swiss Re
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Aktuar

  • Sve Aktuar plaće

Swiss Re Aktuar Plaće

Medijan Aktuar paketa naknade in United States u Swiss Re ukupno iznosi $157K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiss Re. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Ukupno godišnje
$157K
Razina
AVP
Osnovna plaća
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiss Re?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Aktuar ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Aktuar u Swiss Re in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $295,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swiss Re za ulogu Aktuar in United States je $159,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Swiss Re

Povezane tvrtke

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi