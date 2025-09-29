Imenik tvrtki
Swiggy
  • Plaće
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plaće

Swiggy Menadžer Programa Plaće

Medijan Menadžer Programa paketa naknade in India u Swiggy ukupno iznosi ₹34.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiggy. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹34.6K
Razina
L7
Osnovna plaća
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiggy?

₹160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Programa at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹107,240. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Menadžer Programa role in India is ₹35,725.

Ostali resursi