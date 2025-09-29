Imenik tvrtki
Swiggy
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Dizajna Proizvoda

  • Sve Menadžer Dizajna Proizvoda plaće

Swiggy Menadžer Dizajna Proizvoda Plaće

Menadžer Dizajna Proizvoda naknada in India u Swiggy ukupno iznosi ₹83.3K year za L9. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiggy. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹65.7K - ₹78K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

₹160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Dizajna Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Dizajna Proizvoda u Swiggy in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹83,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swiggy za ulogu Menadžer Dizajna Proizvoda in India je ₹60,657.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Swiggy

Povezane tvrtke

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi