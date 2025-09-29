Znanstvenik Podataka naknada in India u Swiggy kreće se od ₹22.2K year do ₹109K. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹39.5K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiggy. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹43K
₹39.6K
₹3.4K
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)