Prosječna Menadžer Znanosti o Podacima ukupna naknada in India u Swiggy kreće se od ₹45.9K do ₹64.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiggy. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹49.7K - ₹57.8K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹45.9K₹49.7K₹57.8K₹64.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

₹160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti o Podacima u Swiggy in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹64,231. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swiggy za ulogu Menadžer Znanosti o Podacima in India je ₹45,880.

