Swiggy Menadžer Znanosti o Podacima Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti o Podacima ukupna naknada in India u Swiggy kreće se od ₹45.9K do ₹64.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiggy. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada ₹49.7K - ₹57.8K India Uobičajeni Raspon Mogući Raspon ₹45.9K ₹49.7K ₹57.8K ₹64.2K Uobičajeni Raspon Mogući Raspon

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

