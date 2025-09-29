Imenik tvrtki
Swiggy Šef Stožera Plaće

Prosječna Šef Stožera ukupna naknada in India u Swiggy kreće se od ₹98K do ₹134K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiggy. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹105K - ₹127K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹98K₹105K₹127K₹134K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Šef Stožera u Swiggy in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹133,708. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swiggy za ulogu Šef Stožera in India je ₹97,976.

