Poslovni Analitičar naknada in India u Swiggy kreće se od ₹16.3K year za L6 do ₹70.8K year za L9. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹19.2K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiggy. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L6 Business Analyst I ₹16.3K ₹15.7K ₹290 ₹280 L7 Business Analyst II ₹32.3K ₹25.9K ₹5.9K ₹500 L8 Business Analyst III ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Business Analyst IV ₹70.8K ₹49.5K ₹21.3K ₹0 Prikaži 2 više nivoa

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( INR ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Swiggy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

