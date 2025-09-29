Imenik tvrtki
Swayable Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Swayable ukupno iznosi $153K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swayable. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Swayable
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$153K
Razina
Senior Software Engineer
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$2.8K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swayable?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Swayable in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $383,498. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swayable za ulogu Softverski Inženjer in United States je $150,000.

