Imenik tvrtki
StreamNative
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

StreamNative Plaće

Plaće u StreamNative kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $452,250 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika StreamNative. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžer Proizvoda
Median $200K
Marketing
$70.4K
Prodaja
$452K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Softverski Inženjer
$226K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u StreamNative je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $452,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u StreamNative je $212,827.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za StreamNative

Povezane tvrtke

  • Lyft
  • Flipkart
  • Google
  • PayPal
  • Roblox
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi