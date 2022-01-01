Imenik tvrtki
Strategy by PwC
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Strategy by PwC Plaće

Plaće u Strategy by PwC kreću se od $20,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $333,858 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Strategy by PwC. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžment Konzultant
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Računovođa
$77.6K
Poslovni Analitičar
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Znanstvenik Podataka
$70.4K
Dizajner Proizvoda
$118K
Menadžer Proizvoda
$318K
Menadžer Projekta
$216K
Softverski Inženjer
$20K
Arhitekt Rješenja
$91.8K
Rizični Kapitalist
$254K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Strategy by PwC je Menadžment Konzultant at the Principal level s godišnjom ukupnom naknadom od $333,858. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Strategy by PwC je $164,375.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Strategy by PwC

Povezane tvrtke

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi