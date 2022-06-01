Imenik tvrtki
Strategic Education
Strategic Education Plaće

Plaće u Strategic Education kreću se od $52,260 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $180,900 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Strategic Education. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Menadžer Proizvoda
Median $137K
Administrativni Asistent
$52.3K
Menadžer Znanosti o Podacima
$181K

Dizajner Proizvoda
$73.6K
Softverski Inženjer
$58.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Strategic Education je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $180,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Strategic Education je $73,630.

Ostali resursi