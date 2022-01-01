Direktorij Tvrtki
Stratasys Plaće

Raspon plaća Stratasys je od $54,270 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Strojarski inženjer na donjem kraju do $224,661 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Stratasys. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $81.5K
Analitičar podataka
$64.7K
Strojarski inženjer
$54.3K

Dizajner proizvoda
$132K
Voditelj proizvoda
$225K
Tehnički voditelj programa
$201K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Stratasys je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $224,661. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Stratasys je $106,584.

