Direktorij Tvrtki
Straive
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Straive Plaće

Raspon plaća Straive je od $3,354 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Administrativni asistent na donjem kraju do $61,519 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Straive. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Administrativni asistent
$3.4K
Copywriter
$5K
Znanstvenik podataka
$12K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Voditelj proizvoda
$61.5K
Softverski inženjer
$7.3K
Arhitekt rješenja
$46.8K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Straive je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $61,519. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Straive je $9,612.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Straive

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Databricks
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi