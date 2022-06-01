STR Plaće

Plaće u STR kreću se od $143,000 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $205,774 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika STR . Zadnje ažuriranje: 10/26/2025