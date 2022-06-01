Imenik tvrtki
STR
STR Plaće

Plaće u STR kreću se od $143,000 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $205,774 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika STR. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Softverski Inženjer
Median $145K

Znanstvenik Istraživač

Znanstvenik Podataka
Median $160K
Strojarki Inženjer
Median $143K

Menadžer Projekta
$206K
Arhitekt Rješenja
$196K

Cloud Security Architect

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u STR je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $205,774. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u STR je $160,000.

