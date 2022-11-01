Imenik tvrtki
Stout
Stout Plaće

Plaće u Stout kreću se od $55,162 ukupne godišnje naknade za Menadžment Konzultant na donjoj strani do $130,650 za Investicijski Bankar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Stout. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Poslovni Analitičar
$68.7K
Investicijski Bankar
$131K
Menadžment Konzultant
$55.2K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Stout je Investicijski Bankar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $130,650. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Stout je $68,655.

Ostali resursi