Storyblok
Storyblok Plaće

Plaće u Storyblok kreću se od $35,539 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $149,250 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Storyblok. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Ljudski Resursi
$35.5K
Marketing
$56.7K
Softverski Inženjer
$149K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Storyblok je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Storyblok je $56,715.

