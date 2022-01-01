Storyblocks Plaće

Plaće u Storyblocks kreću se od $145,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $216,791 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Storyblocks . Zadnje ažuriranje: 10/15/2025