Storyblocks Plaće

Plaće u Storyblocks kreću se od $145,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $216,791 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Storyblocks. Zadnje ažuriranje: 10/15/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $145K
Menadžer Znanosti o Podacima
$215K
Znanstvenik Podataka
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Dizajner Proizvoda
$161K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Storyblocks je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $216,791. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Storyblocks je $187,882.

