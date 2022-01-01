Imenik tvrtki
STORD
STORD Plaće

Plaće u STORD kreću se od $134,325 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $271,350 za Šef Stožera na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika STORD. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Softverski Inženjer
Median $167K

Full-Stack Softverski Inženjer

Šef Stožera
$271K
Znanstvenik Podataka
$164K

Menadžer Proizvoda
$202K
Menadžer Tehničkih Programa
$134K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U STORD, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u STORD je Šef Stožera at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $271,350. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u STORD je $167,000.

