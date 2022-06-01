Imenik tvrtki
StoneX Group
StoneX Group Plaće

Plaće u StoneX Group kreću se od $29,711 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $208,950 za Marketing Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika StoneX Group. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Softverski Inženjer
Median $142K

Full-Stack Softverski Inženjer

Računovođa
$52.3K
Poslovni Analitičar
$41.6K

Znanstvenik Podataka
$29.7K
Marketing Operacije
$209K
Dizajner Proizvoda
$58.3K
Menadžer Proizvoda
$206K
Prodaja
$139K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$196K
Arhitekt Rješenja
$119K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u StoneX Group je Marketing Operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $208,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u StoneX Group je $128,972.

