Stoneridge Plaće

Plaće u Stoneridge kreću se od $8,955 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $66,317 za Strojarki Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Stoneridge . Zadnje ažuriranje: 10/25/2025