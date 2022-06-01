Imenik tvrtki
Stoneridge
Stoneridge Plaće

Plaće u Stoneridge kreću se od $8,955 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $66,317 za Strojarki Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Stoneridge. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Softverski Inženjer
Median $29.4K
Strojarki Inženjer
$66.3K
Dizajner Proizvoda
$9K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Stoneridge je Strojarki Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $66,317. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Stoneridge je $29,428.

