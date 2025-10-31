Imenik tvrtki
StockX
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

StockX Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u StockX ukupno iznosi $230K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u StockX. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Ukupno godišnje
$230K
Razina
Senior Software Engineering Manager
Osnovna plaća
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U StockX, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u StockX in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $505,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u StockX za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $210,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za StockX

Povezane tvrtke

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi