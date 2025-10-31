Menadžer Proizvoda naknada in United States u StockX ukupno iznosi $280K year za Senior Product Manager. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $165K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u StockX. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$280K
$175K
$100K
$5K
Product Manager Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U StockX, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)