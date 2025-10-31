Imenik tvrtki
StockX
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

StockX Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in United States u StockX kreće se od $73.1K do $102K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u StockX. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$79.1K - $92K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$73.1K$79.1K$92K$102K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Dizajner Proizvoda prijavas u StockX za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U StockX, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Dizajner Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u StockX in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $102,340. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u StockX za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $73,100.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za StockX

Povezane tvrtke

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi