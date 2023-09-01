Imenik tvrtki
Stockbit Plaće

Plaće u Stockbit kreću se od $12,882 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $25,835 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Stockbit. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Softverski Inženjer
Median $17K
Znanstvenik Podataka
$12.9K
Marketing
$20.1K

Menadžer Proizvoda
$25.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Stockbit je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $25,835. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Stockbit je $18,570.

