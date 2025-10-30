Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Spain u Stenn ukupno iznosi €137K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Stenn. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Medijan paketa
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€137K
Razina
M5
Osnovna plaća
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
18 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Stenn in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €164,124. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Stenn za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Spain je €136,677.

