Standard Metrics
Standard Metrics Plaće

Raspon plaća Standard Metrics je od $137,200 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Uspjeh korisnika na donjem kraju do $211,935 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Standard Metrics. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Korisnička služba
$139K
Uspjeh korisnika
$137K
Voditelj proizvoda
$186K

Regrutator
$151K
Prodaja
$157K
Prodajni inženjer
$179K
Softverski inženjer
$157K
Voditelj softverskog inženjerstva
$212K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Standard Metrics je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $211,935. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Standard Metrics je $156,733.

